Мини-ПК AOC MOSS 7 оценен в 525 долларов

Компания AOC пополнила ассортимент мини-ПК моделью MOSS 7, которая предлагает стильный компактный корпус и высокую производительность по небольшой цене. Новинку оснастили корпусом с размерами 145:115:42 мм, 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 7 7840HS с тактовой частотой до 5,1 ГГц и производительным графическим адаптером Radeon 780M, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 2 ТБ, двумя интерфейсами HDMI 2.0, портом RJ45, одним разъемом USB-C и тремя USB 3.0, одним портом USB 2.0, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Цена компьютера составляет 525 долларов.