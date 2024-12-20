Мини-ПК ASUS NUC 14 Pro AI получил чипы Intel Core Ultra Series 2

Компания ASUS выпустила на международный рынок мини-ПК ASUS NUC 14 Pro AI, которые базируется на чипах Intel Core Ultra (Lunar Lake). Новинка оснащается чипами Core Ultra 9 288V, Ultra 7 258V, Ultra 7 256V, Ultra 5 228V и Ultra 5 226V, 16 ГБ или 32 ГБ ОЗУ LPDDR5x-8533, твердотельным накопителем M.2 2280 PCIe Gen4x4 вместимостью от 256 ГБ до 2 ТБ, интегрированной графикой Intel Arc 140/130V на архитектуре Xe2 производительностью до 67 терафлопс, поддержкой технологии Copilot+, отдельной кнопкой Copilot, микрофоном и динамиком для голосовых команд, корпусом объемом 0,6 литра и высотой 34 мм, адаптерами беспроводной связи, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, дактилоскопическим сенсором, интерфейсами Thunderbolt 4, USB-A 3.2 Gen 1 и HDMI, 3,5-мм гнездом для наушников и сетевым портом RJ45. Цены на конфигурации и дата начала продаж пока не раскрываются.

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