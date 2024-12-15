Мини-ПК Acemagic V1 получил 0,33-литровый корпус

Компания Acemagic пополнила ассортимент мини-ПК моделью Acemagic V1, которая помещается на ладони. Новинку оснастили корпусом объёмом всего 0,33 литра и длиной 100 мм, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, еще не представленным официально процессором Intel Processor N150 (четыре малых ядра поколения Alder Lake-N Refresh с тактовой частотой до 3,6 ГГц), интегрированной графикой Intel UHD Graphics, системой охлаждения с одним вентилятором, предустановленной операционной системой Windows 11 Pro, двумя интерфейсами USB 3.2, двумя портами USB 2.0, разъемами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4 для подключения к монитору, а также портом RJ45 для проводного подключения к сети. На европейском рынке за этот крошечный компьютер попросят 360 евро.

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