Мини-ПК Acer Predator Orion X получил жидкостную СО

Компания Acer пополнила ассортимент игровых компактных компьютеров моделью Predator Orion X, которая основана на топовом 24-ядерном процессоре Intel Core i9-14900KS с тактовой частотой до 6,2 ГГц в топовой версии. Новинку также оснастили графическими адаптерами NVIDIA вплоть до GeForce RTX 4090 с гибридной системой охлаждения, корпусом объёмом 15,4 литра, массой 9 кг, жидкостной системой охлаждения, RGB-подсветкой, до 32 ГБ оперативной памяти, слотами для двух твердотельных накопителей, а также адаптерами Intel Killer E3100G и Intel Killer Wi-Fi 6E AX211. Сообщается, что цена на компьютер стартует от 3000 долларов, однако базовая конфигурация пока не раскрывается.