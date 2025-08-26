Мини-ПК Beelink EQi13 Pro получил процессор Core i7-13620H

Компания Beelink пополнила ассортимент компактных ПК моделью EQi13 Pro, которая основана на чипах Intel Core тринадцатого поколения серии H. Новинку оснастили 12-ядерным чипом Core i5-13500H с тактовой частотой до 4,7 ГГц или 10-ядерным Core i7-13620H с частотой до 4,9 ГГц, интегрированным графическим адаптером Intel Iris Xe с 80 исполнительными блоками или Intel UHD с 64 блоками, системой охлаждения с одним вентилятором, двумя тепловыми трубками и уровнем шума не более 32 дБ, двумя слотами для оперативной памяти DDR4 SO-DIMM, двумя разъёмами для накопителей M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, двумя портами USB 10 Гбит/с и одним USB 2.0, двумя интерфейсами HDMI 2.0, 3,5-мм аудиогнездом, двумя сетевыми портами Gigabit Ethernet, а также адаптером Intel AX200 с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Цена barebone-версии составляет 265 долларов, а конфигурация с 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ обойдется в 360 или 420 долларов в зависимости от процессора.