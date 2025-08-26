Мини-ПК Beelink EQi13 Pro получил процессор Core i7-13620H

Компания Beelink пополнила ассортимент компактных ПК моделью EQi13 Pro, которая основана на чипах Intel Core тринадцатого поколения серии H. Новинку оснастили 12-ядерным чипом Core i5-13500H с тактовой частотой до 4,7 ГГц или 10-ядерным Core i7-13620H с частотой до 4,9 ГГц, интегрированным графическим адаптером Intel Iris Xe с 80 исполнительными блоками или Intel UHD с 64 блоками, системой охлаждения с одним вентилятором, двумя тепловыми трубками и уровнем шума не более 32 дБ, двумя слотами для оперативной памяти DDR4 SO-DIMM, двумя разъёмами для накопителей M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, двумя портами USB 10 Гбит/с и одним USB 2.0, двумя интерфейсами HDMI 2.0, 3,5-мм аудиогнездом, двумя сетевыми портами Gigabit Ethernet, а также адаптером Intel AX200 с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Цена barebone-версии составляет 265 долларов, а конфигурация с 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ обойдется в 360 или 420 долларов в зависимости от процессора.

Formula Mana Geometry обзор, тесты и сборка копруса…
Продолжаем изучать линейку корпусов и сегодня рассмотрим, соберем и протестируем Formula Mana Geometry, у…
AZZA TIARA обзор, тесты и сборка корпуса…
Тестируемый сегодня корпус AZZA TIARA совмещает в себе лицевые панели из стекла, продуваемые зоны в скрыт…
EUROCASE M9 PLUS обзор, тесты и сборка корпуса с четырьмя AR…
Сегодня детально изучим и соберем тестовый стенд в корпусе EUROCASE M9 PLUS, оснащенный сразу четырьмя ве…
Представлен игровой десктоп Acer Predator V70 с на Ryzen 7 9…
Компания Acer пополнила ассортимент игровых настольных ПК новой конфигурацией модели Predator V70, котора…
Обзор Thermaltake TR100. Компактный корпус SFF под игры и ра…
Игровые сборки и рабочие станции на материнских платах mini-ITX не уступают по уровню быстродействия и ст…
Представлен мини-ПК Star Core Super AI Computer на Ryzen AI …
На принадлежащей Xiaomi краудфандинговой площадке Youpin стартовала кампания по сбору средств на выпуск м…
Мощный мини-ПК Beelink GTR9 Pro оценили в 1800 долларов…
Компания Beelink пополнила ассортимент мини-ПК производительной моделью GTR9 Pro, которая основана на 16-…
Представлен ПК MSI MAG PANO Toy Story Edition…
Компания MSI объявила о выпуске компонентов для сборки игрового компьютера MAG PANO Toy Story Edition, ко…
Просторный корпус для топовых сборок. Обзор XPG BATTLECRUISER IIПросторный корпус для топовых сборок. Обзор XPG BATTLECRUISER II
Корпус с 4 вентиляторами для игровой сборки. Обзор XPG VALOR MESH CКорпус с 4 вентиляторами для игровой сборки. Обзор XPG VALOR MESH C
AZZA Fighter обзор, тесты и сборка. Mid-Tower корпус с четырьмя вентиляторамиAZZA Fighter обзор, тесты и сборка. Mid-Tower корпус с четырьмя вентиляторами
EUROCASE M9 PLUS обзор, тесты и сборка корпуса с четырьмя ARGB-вентиляторамиEUROCASE M9 PLUS обзор, тесты и сборка корпуса с четырьмя ARGB-вентиляторами
AZZA TIARA обзор, тесты и сборка корпусаAZZA TIARA обзор, тесты и сборка корпуса
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor