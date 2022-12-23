Мини-ПК Chuwi CoreBox 4 появился в продаже

Компания Chuwi дала старт китайским продажам компактного ПК CoreBox четвёртого поколения, который оценен в 345 долларов. На глобальном рынке за него просят 500 долларов. Напомним, что мини-ПК характеризуется шестиядерным процессором Intel Core i3-1215U, твердотельным накопителем M.2 с интерфейсом PCIe (можно заменить) и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, слотом для 2,5-дюймового накопителя с интерфейсом SATA, интерфейсами HDMI 2.0, Display Port 1.4 и Thunderbolt 4, адаптером WiFi 6E, поддержкой режима 4K с 60 к/c, размерами 44:134:139 мм, функцией подачи питания мощностью 90 Вт на другие устройства, уровнем шума менее 20 дБ в обычных задачах и не более 35 дБ при серьезных нагрузках.