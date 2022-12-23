Мини-ПК Chuwi CoreBox 4 появился в продаже

Компания Chuwi дала старт китайским продажам компактного ПК CoreBox четвёртого поколения, который оценен в 345 долларов. На глобальном рынке за него просят 500 долларов. Напомним, что мини-ПК характеризуется шестиядерным процессором Intel Core i3-1215U, твердотельным накопителем M.2 с интерфейсом PCIe (можно заменить) и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, слотом для 2,5-дюймового накопителя с интерфейсом SATA, интерфейсами HDMI 2.0, Display Port 1.4 и Thunderbolt 4, адаптером WiFi 6E, поддержкой режима 4K с 60 к/c, размерами 44:134:139 мм, функцией подачи питания мощностью 90 Вт на другие устройства, уровнем шума менее 20 дБ в обычных задачах и не более 35 дБ при серьезных нагрузках.

TEAMGROUP представила твердотельный накопитель T-CREATE CLAS…
Компания TEAMGROUP представила твердотельный накопитель T-CREATE CLASSIC PCIe 4.0 DL, а также корпус EC01…
Мини-ПК Chuwi CoreBox 4 появился в продаже …
Компания Chuwi дала старт китайским продажам компактного ПК CoreBox четвёртого поколения, который оценен …
Представлен ПК-корпус Thermaltake Core P3 TG Pro…
Компания Thermaltake пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Core P3 TG Pro, которая конструкция которо…
Xiaomi выпустит корпус для ПК…
Компания Xiaomi, вероятно, выпускает буквально любую электронику, которая только может прийти вам на ум —…
Мини-ПК Xiaomi Host Mini появился в продаже …
Компания Xiaomi дала старт продажам компактного ПК Host Mini, который обойдется в Китае в 400 долларов за…
Представлен мини-ПК Minisforum Neptune NAD9…
Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных ПК моделью Neptune NAD9, которая будет доступная для…
DeepCool представила уникальные новинки под Новый год…
Совсем скоро уже Новый год — пора праздников, подарков, ёлки, снега и не только. И в честь данного событи…
Представлен встраиваемый ПК AAEON ARES-500AI…
Компания AAEON пополнила ассортимент встраиваемых индустриальных ПК моделью ARES-500AI, который в числе п…
Обзор AeroCool Falcon A. Корпус с четырьмя FRGB-вентиляторами. Тесты и сборкаОбзор AeroCool Falcon A. Корпус с четырьмя FRGB-вентиляторами. Тесты и сборка
Обзор Fractal Design Focus 2 FD-C-FOC2A-07.Недорогой корпус со строгим внешним исполнениемОбзор Fractal Design Focus 2 FD-C-FOC2A-07.Недорогой корпус со строгим внешним исполнением
Обзор Lian Li O11 Air MINI (G99.O11AMX.R0). Компактный корпус под мощный игровой ПКОбзор Lian Li O11 Air MINI (G99.O11AMX.R0). Компактный корпус под мощный игровой ПК
Обзор DEEPCOOL CC560 WH (R-CC560-WHGAA4-G-1). Недорогой корпус с 4 вентиляторами. Тесты и сборкаОбзор DEEPCOOL CC560 WH (R-CC560-WHGAA4-G-1). Недорогой корпус с 4 вентиляторами. Тесты и сборка
Обзор 1STPLAYER STEAM PUNK SP7. Игровые сборки с RTX 3080Обзор 1STPLAYER STEAM PUNK SP7. Игровые сборки с RTX 3080
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor