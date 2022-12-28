Мини-ПК GTR6 Youth Edition на Ryzen R9 6900HX оценен в 340 долларов

Компания Zero Moment, выпустившая в прошлом месяце весьма интересный компактный ПК GTR6, представила более доступный вариант GTR6 Youth Edition. Новинка характеризуется 8-ядерным 16-поточным чипом AMD Ryzen R9 6900HX с тактовой частотой до 4,9 Гц и производительным графическим адаптером Radeon 680M с тактовой частотой 2,4 ГГц, тремя интерфейсами HDMI, слотами для двух твердотельных накопителя M.2 и двух модулей оперативной памяти DDR5 для ноутбуков, а также новой системой охлаждения всех внутренних компонентов. Мини-ПК доступен для покупки в Китае по цене от 340 долларов.