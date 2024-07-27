Мини-ПК Geekom Mega Mini G1 получил жидкостную СО

Компания Geekom пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью Mega Mini G1, одной из особенностей которой стала жидкостная система охлаждения с радиатором из меди. Новинку также оснастили стильным корпусом с размерами 250:150:150 мм, 14-ядерным 20-поточным процессором Intel Core i9-13900H с тактовой частотой до 5,4 ГГц, дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4060, портом Oculink для внешней видеокарты, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 или 2 ТБ, а также поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Ориентировочная цена мини-ПК составляет 1000 долларов.

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