Мини-ПК Giada N601 получил до 96 ГБ ОЗУ

Китайская компания Giada Technology пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью N601, основанной на процессорах Intel Core Ultra 5 125H или Ultra 7 155H (Meteor Lake). Новинку также оснастили корпусом с размерами 126:117,5:52 мм и объемом 0,77 литра, двумя слотами для оперативной памяти DDR5 SO-DIMM суммарным объемом до 96 ГБ, разъемом для SSD PCIe 5.0 и 4.0 M.2 2280, слотом для 2,5-дюймового накопителя, сетевой картой Intel I226-V 2.5G, сетевым портом RJ45, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, 3,5-мм гнездом для наушников или колонок, интерфейсами USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) Type-A, USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) Type-C, Thunderbolt 4 Type-C и USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) типа A, а также портами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.