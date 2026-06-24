Представлен мини-ПК GMKtec EVO-X3 с 128 ГБ ОЗУ

Компания GMKtec пополнила ассортимент компактных ПК моделью Evo-X3, который основан на 16-ядерном чипе AMD Ryzen AI Max+ 395 с тактовой частотой до 5,1 ГГц, графическим адаптером Radeon 8060S и нейропроцессором XDNA 2 с мощностью в задачах ИИ до 50 TOPS. Общая производительность для ИИ составляет 126 TOPS.

Новинка также характеризуется 128 ГБ памяти LPDDR5X-8000, до 96 ГБ которой может использовано графической подсистемой, двумя слотами M.2 PCIe 4.0 x4 для накопителей объемом до 16 ТБ, портом OCuLink для внешней видеокарты, разъемом USB4, поддержкой Wi-Fi 7, сетевым адаптером Ethernet 2,5 Гбит/с, металлическим корпусом, системой охлаждения с тремя медными тепловыми трубками и тремя вентиляторами. По словам производителя, система может локально запустить модели уровня Qwen3 235B, а для работы с нейросетями здесь предустановлено ПО Claw AI с оптимизацией под AMD ROCm. Конфигурация с SSD на 1 ТБ стоит в Китае эквивалент 3205 долларов, а вариант с 4 ТБ обойдется в 3795.
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