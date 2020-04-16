Мини-ПК Intel NUC 9 Extreme Ghost Canyon появился в продаже

Компания Intel дала старт продажам мини-ПК с модульной архитектурой NUC 9 Extreme Ghost Canyon, который может похвастаться заменяемой графической картой. Новинка характеризуется мобильными чипами Intel Core девятого поколения (8-ядерный Core i9-9980HK с разблокированным множителем, 6-ядерный Core i7-9750H и 4-ядерный Core i5-9300H), до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666 или 64 ГБ памяти DDR4-2400, двумя твердотельными накопителями M.2 (2280 и 22110) и интерфейсом PCIe 3.0 x4, поддержкой дискретной 3D-карты длиной до 20 см и мощностью до 225 Вт, модулем Intel Fi-Fi 6 AX200, двумя гигабитными сетевыми портами, двумя разъёмами Thunderbolt 3, четырьмя портами USB 3.1 Gen 2, слотом для SD-карт с интерфейсом UHS-II, интерфейсом HDMI и блоком питания на 500 Ватт. Цена самой доступной модели NUC9i5QN с стартует с 1000 долларов.