Мини-ПК Kingdel NC3000 получил CPU Core i7

Сетевые источники сообщают о выходе мини-ПК Kingdel NC3000, который может похвастаться отличной производительностью и бесшумной работой благодаря пассивной системе охлаждения. Новинка характеризуется корпусом с габаритами 234:150:51 мм, восьмипоточным четырехъядерным чипом Intel Core i7-8565U с тактовой частотой от 1,8 до 4,60 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем вместимостью 256 ГБ, интерфейсами HDMI и VGA, четырьмя разъемами USB 3.0, двумя портами USB 3.0, портом Gigabit Ethernet, двумя портами COM RS232, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n, аудиоразъемами и лицензией на Windows 10. Цена ПК составляет 610 долларов.