Мини-ПК Lenovo Yoga Portal оценили в 2500 долларов

Компания Lenovo представила на домашнем китайском рынке компактный ПК Yoga Portal, который получил корпус объемом 3,7 литра. Новинка также характеризуется 20-ядерным 28-поточным процессором Intel Core i7-14700 с тактовой частотой до 5,4 ГГц и графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 4070, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, стереодинамиками, комплектной веб-камерой разрешением 8 Мп, интерфейсами USB-C, USB-A, HDMI 2.1 и DP 1.4, а также портом RJ-45. Первые покупатели смогут приобрести компьютер по цене в 2500 долларов.

Представлен карманный ПК Tianba T-BOX PRO…
Китайские источники сообщают о выходе на местный рынок компактного ПК Tianba T-BOX PRO, который получил к…
Премиальный открытый корпус. Обзор и тест AZZA Cast 808…
Сегодня у нас в центре внимания корпус премиального уровня, выполненный в форм-факторе Mid-Tower, ориенти…
Представлен мини-ПК Beelink SER8…
Компания Beelink пополнила ассортимент компактных ПК моделью SER8, которая основана на 8-ядерном 16-поточ…
Мини-ПК OneXPlayer M1 оценен в 900 долларов …
Сетевые источники сообщают о выходе компактного ПК OneXPlayer M1, который получил корпус массой 600 г. Но…
Карманный ПК MeenHong JX05 получил 12 ГБ ОЗУ …
Сетевые источники сообщают о выходе на китайский рынок карманного компьютера MeenHong JX05, который получ…
Мини-ПК Mechrevo imini Pro 820 получил 24 ГБ ОЗУ …
Компания Mechrevo пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью imini Pro 820, которая основана на…
Мини-ПК Minisforum AtomMan G7 Pt появился в продаже …
Компания Minisforum дала старт продажам компактного ПК AtomMan G7 Pt, который первый среди своих собратье…
Представлен крошечный ПК ASUS Aaeon TGU8-EZBOX…
Принадлежащая ASUS компания Aaeon Technology пополнила ассортимент компактных ПК моделью TGU8-EZBOX, кото…
Доступный корпус с интересной лицевой панелью. Обзор AZZA CELESTA 340Доступный корпус с интересной лицевой панелью. Обзор AZZA CELESTA 340
Премиальный корпус с безвинтовым креплением панелей. Обзор APNX Creator C1Премиальный корпус с безвинтовым креплением панелей. Обзор APNX Creator C1
Компактный корпус для игровой сборки. Обзор Formula Crystal Z5 TGКомпактный корпус для игровой сборки. Обзор Formula Crystal Z5 TG
Тесты корпуса Formula Mana с четырьмя FRGB-вентиляторами и USB-CТесты корпуса Formula Mana с четырьмя FRGB-вентиляторами и USB-C
Корпус для материнской платы со скрытыми разъемами. Обзор Thermaltake Ceres 330 TG ARGBКорпус для материнской платы со скрытыми разъемами. Обзор Thermaltake Ceres 330 TG ARGB
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor