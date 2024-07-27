Мини-ПК Lenovo Yoga Portal оценили в 2500 долларов

Компания Lenovo представила на домашнем китайском рынке компактный ПК Yoga Portal, который получил корпус объемом 3,7 литра. Новинка также характеризуется 20-ядерным 28-поточным процессором Intel Core i7-14700 с тактовой частотой до 5,4 ГГц и графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 4070, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, стереодинамиками, комплектной веб-камерой разрешением 8 Мп, интерфейсами USB-C, USB-A, HDMI 2.1 и DP 1.4, а также портом RJ-45. Первые покупатели смогут приобрести компьютер по цене в 2500 долларов.