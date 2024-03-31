Мини-ПК Mechrevo iminiG появился в продаже Компания Mechrevo выпустила в китайскую продажу мини-ПК iminiG, который оценен в 690 долларов. Новинка оснащается 10-ядерным 16-поточным процессором Intel Core i5-13450HX с тактовой частотой до 4,6 ГГц, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop c потреблением до 140 Вт, системой охлаждения с двумя 90-Вт вентиляторами, тепловыми трубками и радиаторами, внешним блоком питания мощностью 240 Вт, корпусом объемом 4,5 литра, размерами 316,9:223,9:90,7 мм, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, двумя разъемами USB-A 3.2, двумя USB-A 2.0 и одним USB-C 3.2, сетевым портом RJ-45, а также интерфейсами miniDP и HDMI 2.1. Автор - Владимир Байзар . Размещено: Сегодня 11:54 . Mechrevo iminiG

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