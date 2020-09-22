Мини-ПК MinisForum H31G получил карту GeForce GTX 1050 Ti

Сетевые источники сообщают о выходе самого компактного ПК с дискретной видеокартой – MinisForum H31G. Новинка характеризуется размерами 154:153:62 мм, процессорами Core i5-9500F и Core i7-9700F, графическим адаптером GeForce GTX 1050 Ti с 4 ГБ памяти, 16 ГБ оперативной памяти, SSD-накопителем ёмкостью 256 ГБ, четырьмя портами USB 3.0, интерфейсами RJ45, Mini DisplayPort и HDMI, аудиоразъёмами и слотом для карт памяти microSD, а также одним слотом для 2,5-дюймового накопителя. Цена версии с Core i5 составляет 700 долларов, а с чипом Core i7 – 800 долларов. Продажи новинки стартуют уже 29 сентября.