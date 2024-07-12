Мини-ПК Minisforum AtomMan G7 Pt появился в продаже

Компания Minisforum дала старт продажам компактного ПК AtomMan G7 Pt, который первый среди своих собратьев получил сертификат AMD Advantage Premium и слот PCIe 5.0 для SSD. Barebone-комплект с графическим адаптером AMD Radeon RX 7600M XT оценен в 1000 долларов, а конфигурация с 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ – 1200 долларов.

Компьютер также оснащается 16-ядерным 32-поточным чипом AMD Ryzen 9 7945HX с максимальной частотой 5,4 ГГц, двумя слотами для ОЗУ DDR5, поддержкой Wi-Fi 7, разъемами HDMI 2.1 и DisplayPort 2.0, портами RJ45 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2 и USB-C 3.2 Gen 2, системой охлаждения с четырьмя вентиляторами, а также отдельной системой охлаждения для оперативной памяти и SSD.

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