Мини-ПК Minisforum Elitemini B550 появился в продаже

Компания Minisforum дала старт продажам мини-ПК Elitemini B550, который был представлен в феврале этого. Если изначально была заявлены процессоры AMD Ryzen 5 5600G и Ryzen 5 5600X, то в итоге в продажу поступили ПК на чипах Ryzen 7 4700G и Ryzen 7 5700G. Цена первого составляет 500 долларов, а второго – 600 долларов. Речь идет о Barabone-комплектах. За 620 долларов пользователи получат компьютер, укомплектованный 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 256 ГБ.

Отметим также размеры 209:241:128 мм, массу 1,16 кг, два разъема HDMI, один интерфейс DisplayPort, RJ45, USB-C и четыре порта USB 3.2, возможностью подключить внешний графический ускоритель и блок питания типоразмера ATX либо SFX.