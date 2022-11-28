Мини-ПК Minisforum HX99G получит APU Ryzen 9 6900HX

Сетевые источники сообщают о скором выходе компактного ПК Minisforum, который будет построен на платформе Ryzen 6000 и Radeon RX 6000. Новинку оснастили 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 9 6900HX c графическим адаптером Radeon RX 6600M, системой охлаждения, в состав которой вошли семь тепловых трубок и термоинтерфейс с жидким металлом, двумя слотами для оперативной памяти, двумя слотами для твердотельных накопителей M.2 2280, двумя разъемами HDMI, по одному DisplayPort, RJ45 (2.5 Gb), USB 3.1 и USB-C, тремя USB 3.2, а также размерами 206:203:68,6 мм. Цена и дата начала продаж компьютера пока не раскрываются, но, например, модель HX90G на Ryzen 9 5900HX в качестве Barebone-комплекта оценена в 800 долларов.

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