Мини-ПК Minisforum MS-01 SE оценили в 375 долларов

Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных ПК моделью MS-01 SE, которая базируется на 12-ядерном 16-поточном процессоре Intel Core i5-12600H с тактовой частотой до 4,5 ГГц. Новинку также оснастили слотом PCIe 4.0 x16 для низкопрофильной дискретной видеокарты, двумя слотами SO-DIMM для оперативной памяти DDR4-3200 суммарным объемом 64 ГБ, тремя разъемами M.2 2280 для накопителей NVMe SSD максимальной вместимостью 12 ТБ, двумя портами RJ-45 со скоростью до 2,5 Гбит/с (контроллеры Intel I226-LM и I226-V), двумя разъемами USB4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с и поддержкой DP Alt Mode, интерфейсом HDMI 2.0 , двумя портами USB-A 2.0, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 (адаптер MediaTek MT7902), а также системой охлаждения для процессора мощностью до 75 Вт. Конфигурация с 32 ГБ ОЗУ и SSD объемом 1 ТБ обойдется в 775 долларов, а комплект для самостоятельной сборки оценен в 375 долларов.