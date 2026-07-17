Мини-ПК Moore Threads AI Cube с 32 ГБ ОЗУ оценен в 1620 долларов

Китайский производитель Moore Threads дал старт продажам мини-ПК AI Cube, который оценен в эквивалент 1620 долларов за конфигурацию с 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ. Новинка также характеризуется фирменным процессором Yangtze на архитектуре MUSA с тактовой частотой 2,65 ГГц, графикой и нейронным чипом с производительностью 50 TOPS, дополнительным слотом M.2, корпусом из авиационного алюминия с габаритами 125:125:135 мм и массой 1,16 кг, четырьмя портами USB-C, двумя разъемами USB-A, сетевым портом RJ45, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, четырьмя микрофонами, двумя 5-Вт стереодинамиками и встроенным ИИ-агентом Wheat Intelligence Agent.