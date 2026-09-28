Мини-ПК Minisforum MS-S1 MAX-P495 появился в продаже

Компания Minisforum выпустила в продажу производительный мини-ПК MS-S1 MAX-P495, который оценен на глобальном рынке в 7400 долларов. Новинка получила 16-ядерный 32-поточный чип AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 с максимальной частотой 5,2 ГГц, встроенной графикой Radeon 8065S с 40 вычислительными блоками и частотой до 3 ГГц и суммарной производительностью в задачах ИИ 131 TOPS, 192 ГБ объединенной памяти LPDDR5X-8533, до 160 ГБ из которых доступно для нужд графической подсистемы, твердотельный накопитель вместимостью 2 ТБ, корпус с быстросъемной направляющей, блок питания на 320 Вт, систему охлаждения с шестью тепловыми трубками и двумя вентиляторами, рассчитанную на мощность в 120 Вт, полноразмерный слот PCIe 4.0 x4 и два слота M.2 PCIe 4.0 x4 и x1, поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth, микрофон, два порта USB-C 40 Гбит/с, один USB-A 10 Гбит/с и 3,5-мм аудиогнездо.