Мини-ПК Minisforum Mercury EM780 получил APU Ryzen 7 7840U

Компания Minisforum пополнила ассортимент мини-ПК моделью Mercury EM780, которая может похвастаться очень компактными размерами (он помещается на ладони) и высокую производительность. Новинка основана на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen 7 7840U с тактовой частотой до 5.1 ГГц и графическим адаптером Radeon 780M, которого хватает для запуска современных игр с минимальными настройками графики.

ПК также оснащается корпусом объемом 250 мл, 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти, двумя интерфейсами USB4, к одному из которых подсоединить внешнюю видеокарту, тремя портами USB 3.2 Gen 2, слотом для карты памяти microSD, системой охлаждения с вентилятором, разъемом HDMI, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.
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