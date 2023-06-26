Мини-ПК Minisforum UM790 Pro протестировали в играх

В сети появилось видео тестирования компактного ПК Minisforum UM790 Pro, объем корпуса которого составляет менее 1 литра. Новинка выдала 40-50 к/с в обновленной The Witcher 3 с активной FSR, разрешении Full HD и средних настройках. В Cyberpunk 2077 результат составил 60 к/с, но на низких настройках. Зато в Red Dead Redemption 2 в том же разрешении и ультра-качестве удалось получить до 50 к/с. В чем секрет производительности данного компьютера? Все дело в процессоре AMD Ryzen 9 7940HS со встроенной графикой Radeon 780M. Цена на Minisforum UM790 Pro стартует с 670 долларов, но позже ожидается выход более доступной модели UM780 Pro с менее производительным чипом Ryzen 7 7840HS и таким же iGPU.

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