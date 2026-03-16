Мини-ПК Minix ER939-AI Pro оценили в 4000 долларов

Компания Minix дала старт продажам компактного ПК ER939-AI Pro, который был анонсирован в конце прошлого года. Новинка оснащается 16-ядерным процессором AMD Ryzen AI Max+ 395 с тактовой частотой до 5,1 ГГц и встроенным графическим адаптером Radeon 8060S (производительность уровня мобильной NVIDIA GeForce RTX 4050), 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8000, твердотельным накопителем вместимостью 2 ТБ (максимум 8 ТБ), системой охлаждения с тремя вентиляторами, двумя портами USB4, тремя USB 3.2 Gen 2 Type-C и двумя USB 2.0 Type-A, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, разъемом RJ-45 (2,5 Гбит/с), адаптерами беспроводной связи За Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, дактилоскопическим сенсором и корпусом с габаритами 205:192:69 мм. Цена мини-ПК составляет 3810 долларов.

