Мини-ПК Minisforum AI NAS N5 Max оценили в 2900 долларов

Компания Minisforum объявила, что 23 апреля в продаже появится мини-ПК AI NAS N5 Max. Он представляет собой гибрид сетевого хранилища и мощного компьютера для задач в сфере искусственного интеллекта. Новинка оснащается 16-ядерным процессором AMD Ryzen AI Max+ 395 с ИИ-производительностью 126 TOPS, интегрированной графикой Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками, 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8533 с возможностью расширения, твердотельным накопителем вместимостью 128 ГБ для операционной системы, пять слотами SATA для HDD и пятью для накопителей M.2 NVMe суммарным объемом 200 ТБ, предустановленной OpenClaw, поддержкой MinisCloud OS, Windows 11 Pro или Linux, двумя разъемами Ethernet 10 Гбит/с и тремя USB4 (два USB4 v2 до 80 Гбит/с), интерфейсом HDMI 2.1, системой охлаждения с пятью вентиляторами и пятью тепловыми трубками. Цена ПК составляет 2900 долларов.