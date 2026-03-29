Представлен мини-ПК GMKtek EVO-T2s на Core Ultra X7 358H

Китайские источники сообщают о выходе на местный рынок компактного ПК GMKtek EVO-T2s, который оценен в эквивалент 2170 долларов за конфигурацию с 64 ГБ ОЗУ. Новинка характеризуется 16-ядерным чипом Intel Core Ultra X7 358H с тактовой частотой до 4,8 ГГц, встроенной графикой Arc B390 (12 ядер Xe3), вычислительной мощностью до 180 TOPS, двухконтурной трехмерной системой охлаждения с двумя вентиляторами, общим энергопотреблением до 60 Вт, оперативной памятью формата LPDDR5X-8533, двумя разъемами для накопителей M.2 2280 суммарной вместимостью 16 ТБ (Gen5 + Gen4), поддержкой кэширования Phison aiDAPTIV+, беспроводной сетевой картой AMD RZ717 с поддержкой Wi-Fi 7 160 МГц и Bluetooth 5.4, одним интерфейсом HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4, двумя разъемами USB4, портом OCuLink 4i (PCIe Gen4x4), а также портами 10 Gigabit Ethernet 2.5G Ethernet.