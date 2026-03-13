Представлен ультратонкий мини-ПК MSI MS-C936

Компания MSI пополнила ассортимент компактных ПК моделью MS-C936, главной особенностью которой является ультратонкий корпус толщиной 2,9 см. Новинка характеризуется пассивной системой охлаждения, 10-ядерным чипом Intel Core 5 120U с тактовой частотой до 5 ГГц, интегрированной графикой Iris Xe G7 и базовым TDP 15 Вт, до 96 ГБ ОЗУ DDR5-5200, слотами M.2 2280 (PCIe Gen4 x4) и слотом для 2,5-дюймового SATA-накопителя, двумя интерфейсами USB-C (3.2 Gen 2), восемью портами USB-A (два 3.2 Gen 2 и шесть 2.0), двумя разъемами HDMI 2.0, двумя портами Ethernet 2,5 Гбит/с и двумя COM-портами (RS-232/422/485), а также возможностью поставить модуль связи в слот M.2 2242. Цена корпуса пока не объявлена.

Мини-ПК ASUS NUC 16 Pro оценен в 1600 долларов …
Компания ASUS пополнила ассортимент компактных ПК моделью NUC 16 Pro, которая основана на 16-ядерном чипе…
Микро-ПК Azulle Acces Arm оценили в 120 евро …
Компания Azulle пополнила ассортимент крошечных ПК моделью Acces Arm, которая выполнена в форм-факторе ст…
Представлен ПК HP Omen 16L на Core i7-14650HX…
Компания HP пополнила ассортимент готовых персональных компьютеров моделью Omen 16L, которая основана на …
Thermaltake представила серию корпусов TR300…
Компания Thermaltake официально представила серию корпусов TR300 Mid-Tower — это универсальная линейка фо…
Представлен ПК ASUS ROG G1000 с тремя голографическими венти…
Компания ASUS пополнила ассортимент игровых компьютеров флагманской моделью Gaming TM500, главной особенн…
Maingear представила ПК Retro98 в стиле ретро…
Компания Maingear официально представила новые готовые настольные ПК в ретростиле под названием Retro98. …
Представлены мини-ПК ASRock NUC Ultra 300 BOX…
Компания ASRock пополнила ассортимент мини-ПК моделью NUC Ultra 300 BOX, которая базируется на чипах Inte…
Представлен крошечный ПК Minix Neo Z95…
Сетевые источники сообщают о выходе мини-ПК Minix Neo Z95, который даже в своей категории выделяется разм…
XPG LANDER 500 обзор, тесты и сборка копрусаXPG LANDER 500 обзор, тесты и сборка копруса
GAMEMAX T20 обзор, тесты и сборка корпуса с панорамным остеклениемGAMEMAX T20 обзор, тесты и сборка корпуса с панорамным остеклением
Formula Mana Geometry обзор, тесты и сборка копрусаFormula Mana Geometry обзор, тесты и сборка копруса
XPG LANDER 300 обзор, тесты и сборка стильного корпусаXPG LANDER 300 обзор, тесты и сборка стильного корпуса
GameMax F36 обзор, тесты и сборка компактного корпусаGameMax F36 обзор, тесты и сборка компактного корпуса
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor