Представлен ультратонкий мини-ПК MSI MS-C936

Компания MSI пополнила ассортимент компактных ПК моделью MS-C936, главной особенностью которой является ультратонкий корпус толщиной 2,9 см. Новинка характеризуется пассивной системой охлаждения, 10-ядерным чипом Intel Core 5 120U с тактовой частотой до 5 ГГц, интегрированной графикой Iris Xe G7 и базовым TDP 15 Вт, до 96 ГБ ОЗУ DDR5-5200, слотами M.2 2280 (PCIe Gen4 x4) и слотом для 2,5-дюймового SATA-накопителя, двумя интерфейсами USB-C (3.2 Gen 2), восемью портами USB-A (два 3.2 Gen 2 и шесть 2.0), двумя разъемами HDMI 2.0, двумя портами Ethernet 2,5 Гбит/с и двумя COM-портами (RS-232/422/485), а также возможностью поставить модуль связи в слот M.2 2242. Цена корпуса пока не объявлена.