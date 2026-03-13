Представлен мини-ПК GMKtec EVO-T2 на Core Ultra X9 388H

Компания GMKtec объявила о выпуске компактного компьютера GMKtec EVO-T2 j, который ориентирован на решения задач в сфере ИИ и и высокопроизводительных вычислений. Новинка оснащается 16-ядерными чипами Intel Core Ultra X9 388H и Core Ultra X7 358H с максимальной частотой 5,1 ГГц, встроенным графическим адаптером Arc B390 с 12 ядрами Xe3 и производительностью до 180 TOPS, оптимизацией для работы с ИИ-агентом OpenClaw, предустановленным локальным помощником GMKtec Claw, до 64 ГБ ОЗУ LPDDR5X-8533, двумя слотами для твердотельным накопителем Phison (с интерфейсами Gen5 и Gen4) с технологией aiDAPTIV+ вместимостью до 16 ТБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, двумя интерфейсами USB4 (40 Гбит/с), двумя сетевыми портами 10 Гбит/с и 2,5 Гбит/с, а также разъемом OcuLink для подключения внешней видеокарты. Цена на ПК стартует от 1500 долларов.

Обновленный ПК Dell Alienware Area-51 получил APU Ryzen 7 98…
Компания Dell объявила о выпуске обновленного настольного ПК Area-51, который теперь доступен с флагманск…
Представлен мини-ПК Slimbook One на Ryzen AI 9…
Компания Slimbook пополнила ассортимент ПК на Linux компактной моделью One, которая получила корпус с раз…
Представлен мини-ПК ASUS ROG GR70…
Компания ASUS в рамках выставки CES 2026 представила геймерских мини-ПК ROG GR70, который основан на 16-я…
Мини-ПК Tecno Mega Mini M1 Lite вышел в России …
Компания TECNO объявила о выпуске на российский рынок компактных ПК MEGA MINI M1 Lite AMD и MEGA MINI M1 …
Мини-ПК Ayaneo AM03 оценили в 400 долларов …
Компания Ayaneo пополнила ассортимент мини-ПК моделью AM03, который базируется на 14-ядерном 20-поточном …
Мини-ПК ASUS NUC 16 Pro оценен в 1600 долларов …
Компания ASUS пополнила ассортимент компактных ПК моделью NUC 16 Pro, которая основана на 16-ядерном чипе…
Представлен ПК HP Omen 16L на Core i7-14650HX…
Компания HP пополнила ассортимент готовых персональных компьютеров моделью Omen 16L, которая основана на …
Представлен корпус GAMEMAX NEX C53…
GAMEMAX представляет корпус NEX C53, который сочетает в себе панорамный дизайн, компактные размеры и прев…
