Представлен мини-ПК GMKtec EVO-T2 на Core Ultra X9 388H

Компания GMKtec объявила о выпуске компактного компьютера GMKtec EVO-T2 j, который ориентирован на решения задач в сфере ИИ и и высокопроизводительных вычислений. Новинка оснащается 16-ядерными чипами Intel Core Ultra X9 388H и Core Ultra X7 358H с максимальной частотой 5,1 ГГц, встроенным графическим адаптером Arc B390 с 12 ядрами Xe3 и производительностью до 180 TOPS, оптимизацией для работы с ИИ-агентом OpenClaw, предустановленным локальным помощником GMKtec Claw, до 64 ГБ ОЗУ LPDDR5X-8533, двумя слотами для твердотельным накопителем Phison (с интерфейсами Gen5 и Gen4) с технологией aiDAPTIV+ вместимостью до 16 ТБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, двумя интерфейсами USB4 (40 Гбит/с), двумя сетевыми портами 10 Гбит/с и 2,5 Гбит/с, а также разъемом OcuLink для подключения внешней видеокарты. Цена на ПК стартует от 1500 долларов.