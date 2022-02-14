Мини-ПК Ningmei Mini Computer CR80 построен на Intel Celeron N5105

Компания Xiaomi в рамках своей краудфандинговой кампании представила мини-ПК Ningmei Mini Computer CR80, размеры которого равны 119,3:119:24,5 мм. Новинка характеризуется 10-нанометровым 4-ядерным процессором Intel Celeron N5105 с тактовой частотой до 2.9 ГГц и графикой Intel UHD Graphics, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 128 или 256 ГБ, активной системой охлаждения с вентилятором и двумя тепловыми трубками, тремя разъемами USB 3.0, интерфейсом HDMI, RJ45 и VGA, а также слотом для карты памяти microSD. Цена базовой версии составляет 150 долларов.

Комментарии и отзывы Ningmei Mini Computer CR80
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