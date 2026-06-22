Мини-ПК Seaviv R3 Max с 32 ГБ ОЗУ оценили в 1100 долларов

Компания Seaviv пополнила ассортимент компактных ПК моделью R3 Max, которая базируется на 12-ядерном 24-поточном процессоре AMD Ryzen AI 9 HX470 с тактовой частотой до 5,2 ГГц и производительным графическим адаптером Radeon 890M. Новинку также оснастили 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, корпусом массой 0,55 кг, габаритами 131:138:49,9 мм, двумя портами Ethernet 2,5G, разъемом USB4, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4 для подключения к монитору, несколькими портами USB-A, разъемом OCulink для подключения внешнего графического ускорителя, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Цена компьютера на дебютном китайском рынке составила эквивалент 1100 долларов.

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