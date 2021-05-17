Мини-ПК Сirrus7 Incus построен на чипах Intel Core 11-го поколения

Сетевые источники раскрыли подробности о мини-ПК Сirrus7 Incus, который будет построен на новых чипах Intel Core 11-го поколения. Итак, новинка оснащается системной платой mini-STX, поддержкой процессоров Intel Core i5-11400T, i7-11700T, i9-11900T, i5-11400, i7-11700 или i9-11900, пассивной системой охлаждения, до 64 ГБ оперативной памяти, до трёх твердотельным накопителей до 10 ТБ (до 2 ТБ в слоте M.2 и два 2,5-дюймовых накопителя по 4 ТБ), адаптерами Wi-Fi и Bluetooth, интерфейсами VGA, HDMI 1.4a и DisplayPort 1.4, сетевым портом Gigabit Ethernet, а также разъемами USB 3.2 Gen2 и USB 3.2 Gen1. В качестве программной платформы может использоваться Ubuntu, Linux Mint или Windows 10. Цена и дата начала продаж ПК будут объявлены позже.