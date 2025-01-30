Мини-ПК TECNO MEGA MINI Gaming G1 оценен в 160 тысяч рублей

Компания TECNO выпустила в российскую продажу игровой мини-ПК MEGA MINI Gaming G1, который получил корпус с размерами 25,5:15:15 см. Новинку оснастили 14-ядерным процессором Intel Core i9-13900H с максимальной частотой 5,4 ГГц, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 ГБ памяти GDDR6, твердотельным накопителем вместимостью до 2 ТБ с интерфейсом M.2, а также поддержкой протоколов NVMe и PCIe 4.0, до 64 ГБ двухканальной ОЗУ DDR5 объемом до 64 ГБ (5200 МТ/с), системой охлаждения с медным радиатором на 6888 мм², двойными вентиляторами и насосом для циркуляции жидкости, металлическим корпусом с RGB-подсветкой, 330-Вт блоком питания GaN мощностью 330 Вт, интерфейсами Thunderbolt 4 и OCuLink для подключения внешней видеокарты, а также адаптером Wi-Fi 6E и портом Ethernet. Базовая конфигурация с Core i7-13620H, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ оценена в 160 тысяч рублей, а топовая версия с Core i9-13900H, 64 ГБ ОЗУ и 2 ТБ SSD – 200 тысяч рублей.

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