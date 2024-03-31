Мини-ПК Zotac ZBOX edge MA762 получил тонкий корпус

Компания Zotac пополнила ассортимент мини-ПК моделью ZBOX edge MA762, которая получила корпус с размерами 149,5:149,5:28,5 мм. Новинка также оснащается 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 7 7840HS с тактовой частотой до 5,1 ГГц и производительной встроенной графикой AMD Radeon 780M, двумя слотами для модулей оперативной памяти SO-DIMM DDR5-5600 суммарным объемом до 64 ГБ, одним слотом M.2 для твердотельным накопителя, подключенным к четырем линиям шины PCIe 4.0, интерфейсами HDMI 2.1, DisplayPort и USB 4 с возможностью подключить три монитора, адаптером беспроводной связи WiFi 6E и Bluetooth 5.2, портом RJ-45 адаптера Gigabit Ethernet, тремя разъемами USB 3.2 и креплением VESA. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.