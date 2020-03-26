Мини-ПК Zotac ZBox edge CI341 появился в продаже

Компания Zotac дала старт продажам базового комплекта для мини-ПК ZBox edge CI341, который оценен в 180 долларов. Комплект не предусматривает наличия оперативной памяти (два слота SO-DIMM DDR4-2400 до 8 ГБ) и накопителя (SSD типоразмера M.2 2242 или M.2 2280 с интерфейсом SATA 6 Гбит/с). Сама новинка характеризуется корпусом с габаритами 147,2:147,2:32,1 мм, четырехъядерным процессором Intel Celeron N4100 с тактовой частотой 1,1-2,4 ГГц, отсутствием активного охлаждения, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, двумя портами Gigabit Ethernet, модулями беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, тремя портами USB 3.0 (один с разъемом USB Type-C), а также слотом для карт памяти SD, SDHC и SDXC.