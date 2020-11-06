Мини-колонка Prestigio SmartVoice оснащена голосовым помощником Маруся

Голосовой помощник Маруся от Mail.ru Group внедряется в новые устройства и теперь есть и в мини-колонках Prestigio SmartVoice. При покупке SmartVoice с Марусей владельцев ждет приятный бонус в виде подписки VK Combo на 3 месяца.

Колонки Prestigio SmartVoice выполнены в минималистичном стиле в овальной форме. SmartVoice обтянута приятной на ощупь акустической тканью. Колонки воспроизводят чистый и насыщенный звук.

Голосовой помощник Маруся может воспроизводить музыку, управлять умным домом, напоминать о важных делах, одним словом скучать не придется. Маруся сможет найти ответ на любой вопрос, также голосовой помощник имеет обширную медиатеку ВКонтакте.

SmartVoice поддерживает онлайн-звонки: Маруся легко позвонит любому пользователю из списка друзей ВКонтакте. Она умеет переводить слова с русского на другие языки, включать аудиокниги и подкасты, помогать ребёнку с таблицей умножения и рассказывать о животных

Prestigio SmartVoice представлен в двух цветах: в сером и белом, также планируется выпуск устройства красного и голубого цветов. Цена динамиков Prestigio SmartVoice составляет 3990 рублей.