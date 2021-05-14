Мини-ноутбук Nanote Р8 оценен в 300 долларов

На японском рынке стартовали продажи любопытного ноутбука Nanote Р8, размеры которого равны 181:113,6:19,6 мм, а масса – 560 граммам. Новинка характеризуется 7-дюймовым сенсорным экраном с разрешением Full HD, соотношением 16:10 и возможностью раскрытия на 360 градусов, процессором Intel Pentium N4200, 8 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти eMMC, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 4 и Bluetooth 4.0, веб-камерой разрешением 0,3 Мп, батареей ёмкостью 2050 мАч с заявленной автономностью в 7 часов, интерфейсами USB 3.0, micro-HDMI и USB-C для зарядки, а также слотом для карт памяти microSD. Цена ноутбука составляет всего 300 долларов.

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