Мини-проектор Anker Nebula Capsule Air оценен в $400

Компания Anker пополнила ассортимент портативных проекторов моделью Nebula Capsule Air, которая получила корпус с размерами 68:68:114 и массой 650 грамм. Новинка характеризуется разрешением 1280:720 точек, максимальной яркостью 150 люмен, проекцией изображения диагональю до 100 дюймов, поддержкой автофокусировки, коррекцией трапецеидальных искажений, предустановленной операционной системой Google TV, интерфейсами HDMI 2.1 и USB-C, 5-ВТ акустической системой с двумя динамиками, базой Snap-On Base для крепления к стене или к столу, батареей ёмкостью 34 Втч и временем автономной работы до 2 часов. Проектор уже доступен для покупки на дебютном американском рынке по цене в 400 долларов. Также предлагается подставка Power Bank Tripod за 130 долларов и подставка Gimbal Stand за 50 долларов.