Мини-светодиодный монитор AOC AGON PRO AG274QGM

AOC выпустила новый мини-светодиодный монитор для своей линейки AGON в виде AGON PRO AG274QGM с панелью IPS AG274QGM с диагональю 68,6 см (27 дюймов) и разрешением QHD 2560 x 1440 пикселей. Вместе с частотой обновления 300 Гц, поддержкой NVIDIA G-SYNC ULTIMATE и NVIDIA Reflex Analyzer игроки получают точные данные о задержке своих систем и многое другое.

Этот модуль обнаруживает щелчки, исходящие от игровой мыши и измеряет время до изменения результирующих пикселей (например, вспышка дула пистолета) на дисплее. Для большей гибкости в повседневном использовании AG274QGM оснащен четырьмя портами USB 3.2, что дает пользователям возможность прямого подключения периферийных устройств, таких как клавиатура или мышь. USB-порт с зеленой маркировкой среди разъемов предназначен для интеграции с NVIDIA Reflex Analyzer. IPS-панель AG274QGM с широким цветовым охватом обеспечивает широкие углы обзора и великолепную точность цветопередачи благодаря запатентованной технологии калибровки цвета NVIDIA. Подсветка miniLED монитора состоит из 576 регулируемых зон, что позволяет монитору пройти сертификацию VESA DisplayHDR 1000 за привлекательные яркие изображения и глубокий черный цвет, что обеспечивает действительно захватывающее визуальное восприятие. В сочетании с высокой частотой обновления 300 Гц это делает AG274QGM самым быстрым монитором miniLED на рынке на сегодняшний день. Кроме того, эта модель оснащена технологией NVIDIA G-SYNC ULTIMATE, которая позволяет пользователям использовать преимущества переменной частоты обновления для устранения зависаний и разрывов изображения. Более того, он уменьшает задержку ввода, даже когда включены функции высокой точности, такие как реалистичный HDR. Встроенный модуль G-SYNC предлагает переменный овердрайв, где скорость отклика пикселя оптимизирована для изменения частоты обновления. AG274QGM позволяет геймерам наслаждаться игрой без ореолов при далеко не идеальной частоте кадров
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