Миниатюрный блок питания от Picobox размером всего 56 мм

2019-09-18, Автор - Anna; Продукт - Picobox Z2; [42]
Picobox Z2 - это новая серия сверхмалых блоков питания, которые могут сэкономить много места в корпусе. Они имеют длину всего 56 мм. Это не больше, чем 24-контактный разъем питания ATX.

Доступны четыре модели: 120 Вт, 160 Вт, 200 Вт и 250 Вт. За исключением самой маленькой модели мощностью 120 Вт, каждый из них имеет один 24-контактный ATX, один 4 + 4-контактный, два SATA-питания и один 4-контактный разъем Molex. Такие блоки питания могут пригодиться для менее мощной системы малого форм-фактора, например, работающей на одном из APU AMD. Picobox Z2 160W можно приобрести за $ 28,90.

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