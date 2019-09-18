Миниатюрный блок питания от Picobox размером всего 56 мм

Picobox Z2 - это новая серия сверхмалых блоков питания, которые могут сэкономить много места в корпусе. Они имеют длину всего 56 мм. Это не больше, чем 24-контактный разъем питания ATX.

Доступны четыре модели: 120 Вт, 160 Вт, 200 Вт и 250 Вт. За исключением самой маленькой модели мощностью 120 Вт, каждый из них имеет один 24-контактный ATX, один 4 + 4-контактный, два SATA-питания и один 4-контактный разъем Molex. Такие блоки питания могут пригодиться для менее мощной системы малого форм-фактора, например, работающей на одном из APU AMD. Picobox Z2 160W можно приобрести за $ 28,90.