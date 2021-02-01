Мировые поставки ноутбуков выросли более чем на 10%

Мировые поставки портативных компьютеров в четвертом квартале прошлого года последовательно выросли более чем на 10 процентов. Это значит, что поставки достигли рекордного уровня в 60 миллионов единиц. Согласно отчету DigiTimes, основной причиной роста поставок ноутбуков стал рост спроса на ноутбуки для удаленной работы и онлайн-обучения, который стал более распространенным из-за пандемии коронавируса. Кроме того, праздничный сезон в конце года, поддерживаемый рекламными кампаниями и государственными субсидиями (естественно, речь про Запад), еще больше помог в увеличении объемов отгрузки в последнем квартале 2020 года. Примечательно, что поставки ноутбуков за весь год также выросли на 25 процентов в годовом исчислении.