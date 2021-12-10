Мировые поставки смартфонов Motorola в 2021 году превысят 53 миллиона единиц

Генеральный директор Lenovo Чен Цзинь поделился некоторыми новыми подробностями относительно недавно выпущенного дизайна Moto Edge X30.

Генеральный директор заявил, что в этом году глобальные поставки смартфонов Motorola превысят 53 миллиона единиц. Чен заявил, что бренд Moto по-прежнему является крупным игроком на рынке с надежной цепочкой поставок, которая позволяет ему предлагать телефоны премиум-класса флагманского класса с передовыми технологиями. Для тех, кто не знает, компания недавно выпустила свой Moto Edge X30, который первым был оснащен новейшим и лучшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC.

Изначально ожидалось, что Xiaomi первой выпустит телефон с этим чипом, но в этом году Motorola удалось вырваться вперед. Чен также добавил, что с его первым выпуском в Китае компания хочет производить устройства Moto, которые понравятся китайскому рынку. Другими словами, он уделяет повышенное внимание расширению в азиатской стране, особенно с его недавно выпущенными моделями Edge X30 и Edge S30.