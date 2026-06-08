Мирра Андреева выиграла Roland Garros и появилась на турнире с HUAWEI FreeClip 2

Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде. В финале Roland Garros она вместе с представительницей Польши Майей Хвалиньской обыграла соперниц со счётом 6:3, 6:2. Для Андреевой эта победа стала первым титулом на турнире «Большого шлема».

Во время подготовки и выступлений спортсменка использовала беспроводные наушники HUAWEI FreeClip 2. По словам Андреевой, музыка и подкасты помогают ей сохранять концентрацию и настраиваться на матчи.

Андреева стала четвёртой россиянкой в истории, выигравшей турнир «Большого шлема» в парном разряде. Ранее таких результатов добивались Анастасия Мыскина, Светлана Кузнецова и Мария Шарапова. Также она стала первой российской теннисисткой с 2014 года, которой удалось выиграть титул на «Ролан Гаррос».

HUAWEI FreeClip 2 — открытые беспроводные наушники с лёгким корпусом весом 5,1 г и C-образной формой крепления. Модель получила защиту IP57 и рассчитана на длительную автономную работу.

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