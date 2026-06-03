Наушники Xiaomi Buds 6 оценили в 11 тысяч рублей

Компания diHouse объявила о выпуске на российский рынок флагманских беспроводных наушников Xiaomi Buds 6, рекомендованная цена которых составила 11 тысяч рублей. Новинка оснащается позолоченным 11-мм излучателем с тремя магнитами, улучшенной диафрагмой с 24-каратным золотым покрытием, поддержкой передачи звука 24 бит/48 кГц, максимальной скоростью передачи 2,1 Мбит/с, настройкой звука от Harman, поддержкой шумоподавления, тремя микрофонами, поддержкой пространственного звучания, интеллектуальной записью перевода, синхронным переводом и интеллектуальным суммированием с помощью искусственного интеллекта, массой наушника 4,4 грамма, автономностью до 6 часов или до 35 часов с учетом зарядного футляра, а также защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54.

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