Глобальную версию REDMI Buds 8 оценили в 50 евро

Компания Xiaomi выпустила на глобальный рынок беспроводные наушники REDMI Buds 8, которые дебютировали в Китае еще в апреле этого года. Цена новинки составила 50 евро. Для сравнения, на китайском рынке наушники оценены в эквивалент 33 долларов.

REDMI Buds 8 имеют в своем оснащении 11-мм динамические драйверы, сертификацию Hi-Res Audio Wireless, поддержку кодека LHDC - V5, систему активного шумоподавления с глубиной до 50 дБ и шириной полосы 4 кГц, три микрофона для шумоподавления во время голосовых вызовов, массу одного вкладыша 5 граммов, автономность до 11 часов или до 44 часов с учетом зарядного кейса, интеграцию с фирменной прошивкой HyperOS, черную, белую и зеленую расцветки корпуса, защиту от влаги по стандарту IP54 и поддержку Bluetooth 5.4.