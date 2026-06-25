Наушники Vivo TWS 5 Pro получат поддержку Wi-Fi Direct

Компания Vivo раскрыла подробности о беспроводных наушниках TWS 5 Pro, который будет представлен уже 26 июня. Итак, наушники получат независимый Hi-Fi DAC-процессор с динамическим диапазоном 113 дБ и уровнем гармонических искажений THD+N менее 0,0013%, гибридную архитектуру с динамическим и арматурным излучателями, коаксиальной компоновкой драйверов, отдельным звуковым каналом и диапазоном частот от 16 Гц до 60 кГц, поддержку технологии Wi-Fi Direct для передачи аудио до 4,6 Мбит/с и воспроизведения в формате 96 кГц/24 бит без сжатия, а также обновлённый режим Clear Voice Mode.

Напомним, что Vivo ранее выпущенные Vivo TWS 5 характеризуются массой 4,8 грамма, адаптивной системой активного шумоподавления (ANC) на базе четырех микрофонов с эффективностью до 60 дБ и сверхширокополосным шумоподавлением до 5500 Гц, ИИ-системой для устранения шума окружающей среды во время телефонных звонков, 11-миллиметровым динамическим драйвером с керамической вольфрамовой диафрагмой второго поколения и поддержкой Hi-Res аудио, частотным диапазоном от 16 Гц до 48 кГц, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, поддержкой кодеков LDAC, AAC, SBC и LC3, автономностью до 12 часов или до 48 часов с учетом зарядного кейса, а также защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54.
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