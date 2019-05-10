Младший Asus ZenFone 6 появилась на фотографиях в форм-факторе двойного слайдера

Индийский инсайдер поделился фотографиями макета новинки. Смартфон, судя по снимкам, получит дисплей без отверстий и форм-фактор двойного слайдера. В верхней части установят фронтальную камеру с двумя модулями, в нижней — основной динамик. Выглядит такое решение футуристично, но насколько это удобно, пока непонятно.

На задней стороне Asus ZenFone 6 виднеется сканер отпечатков пальцев и двойная основная камера с LED-вспышкой. На нижней грани есть порт USB-C и разъём для наушников. Кстати, новинка очень сильно напоминает концепт одного из 5G-смартфонов компании. Характеристики устройства неизвестны. Предположительно, аппарат будет работать на процессоре Qualcomm 600-ой или 700-ой серии. Его анонсируют вместе с ZenFone 6Z на презентации 16 мая в Испании.