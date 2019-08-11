Многофункциональные беспроводные зарядные устройства от Mophie

Компания Mophie представила свои первые беспроводные зарядные устройства для нескольких устройств.

Mophie 3-in-1 Wireless Charging Pad может одновременно заряжать iPhone, кейс от AirPods и Apple Watch. Он бесперебойно работает с новейшей технологией Qi и обеспечивает до 7,5 Вт электроэнергии для iPhone. На панели имеется углубления для удержания AirPods, а также дополнительная зарядка, которая подключена через разъем USB Type-A, чтобы удерживать Apple Watch под идеальным углом. Новинка стоит $ 139,95 и поставляется с адаптером питания.

Dual Wireless Charging Pad позволяет одновременно повысить заряд аккумулятора iPhone и AirPod споддержкой Qi , при этом имеется порт USB-A, позволяющий заряжать другое устройство с помощью кабеля. Двойная версия обойдется в $ 99,95 и поставляется с кабелем питания длиной 1,5 м, но не имеет встроенного адаптера питания.