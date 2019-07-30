Мощная модель Black Shark 2 Pro

Из коробки Black Shark 2 Pro получит поддержку технологии DC Dimming 2.0, а отзывчивость дисплея будет лучшей среди игровых смартфонов. Из остального выделим наличие аккумулятора на 4000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 40 Вт и разъем под проводные наушники.Игровой смартфон будет доступен в трёх версиях. Объем встроенной памяти типа UFS 3.0 составит от 128 ГБ до 512 ГБ. Модель также получит AMOLED дисплей диагональю 6,39 дюйма и разрешением 2340 х 1080 точек. Яркость составит 430 кд/кв.м, а охват цветового пространства DCI-P3 – 108,9%.На просторах всемирной паутины были опубликованы технические подробности об игровом телефоне Black Shark 2 Pro. Известно давно, что этот аппарат обзаведется однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 855 Plus в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Как стало известно сейчас, 12 ГБ ОЗУ модель будет предлагать вне зависимости от комплектации.О стоимости новой модели пока неизвестно.