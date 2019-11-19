Мощная новинка BQ 5541L Shark Rush

2019-11-19, Автор - Мария Шмелева; Продукт - BQ 5541L Shark Rush; [99]
Компания BQ выпустила защищенный смартфон среднего варианта под названием 5541L Shark Rush. В основные его характеристики входит оснащен экраном на 5,45-дюйма,оперативная камера составит 4 Гбайт и флэш накопитель на 64 Гбайт.Сердцем смартфона является восьмиядерный процессор MediaTek P22 с тактовой частотой 2 ГГц. Самое важное в гаджете, что он работает по стандарту IP68 позволяет выдерживать погружение устройства в воду на глубину более 1 м, воздействие пыли, песка и грязи.Стоимость такой мощной новинки составит 12800 рублей.


Комментарии и отзывы BQ 5541L Shark Rush
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