Мощная новинка Doogee S90

Ещё одна фишка смартфона — поддержка съемных модулей, расширяющих его функциональность. К фирменному коннектору на тыльной панели можно подключить рацию, внешний аккумулятор, камеру ночного видения или геймпад для мобильных игр.Двойная камера состоит из сенсоров с разрешением 16 и 8 Мп, для съемки селфи и видеозвонков на лицевой панели предусмотрена 8-мегапиксельная фронталка с датчиком Sony IMX134, углом обзора 90 градусов и поддержкой функции разблокировки по лицу. Емкость аккумулятора Doogee S90 составляет 5050 мАч. Аппарат под управлением Android 9.0 Pie оснащён сканером отпечатков пальцев на задней крышке и модулем NFC для бесконтактной оплаты стоимость новинки составит 279 долларов.